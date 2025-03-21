Konyaspor Başkanı Montella’yı Eleştirdi, Adil Değil

ÖMER KORKMAZ’DAN MİLLİ TAKIM ELEŞTİRİSİ

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Ömer Korkmaz, Ajansspor’a verdiği röportajda Melih İbrahimoğlu’nun milli takıma çağrılmaması hakkında, “Orta sahada Orkun Kökçü’nün cezalı olduğu bir maçta milli takım için Melih İbrahimoğlu nasıl milli takıma davet edilmez? Milli takım teknik direktörünü eleştiriyorum. Melih İbrahimoğlu milli formayı hak etmiyor mu?” şeklinde konuştu.

MONTELLA’YA ADİL DAVRANMIYOR

Korkmaz, teknik direktör Montella hakkında eleştirilerini sürdürerek, “Adil Demirbağ ligin en iyi savunmacılarından. Hiçbir zaman milli takıma çağrılmadı. Adil Demirbağ yerine davet edilen oyuncuların performansı da ortada. Montella bugün Süper Lig’de herhangi bir takımın teknik direktörü olsa milli takıma çağırdığı oyuncular yerine Adil’i takımda görmek ister çünkü Adil onlardan daha iyi oynuyor. Bu konuda adil davranmıyor. Uğurcan Yazgılı’nın ortaya koyduğu performans da ortada” dedi.

AVRUPA’DAN İLGİ VAR

Ömer Korkmaz, bazı futbolcularının Avrupa takımlarından teklif aldığını belirtti. Korkmaz, “Beşiktaş maçında birkaç Avrupa takımı, bazı oyuncularımızı izlemek için stadımıza geldi. Kaleci Deniz’e uzun zamandır Avrupa’dan ilgi var. Milli takımlardan onu izliyorlar zaten. Son maçta Udinese de geldi, Melih İbrahimoğlu’nu izlediler. Çocuklar kendini geliştirmeye devam ediyor. İzlenen oyuncularımızın sayısı artacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.