Konyaspor Başkanı’ndan Montella’ya Adil Eleştiri

KORKMAZ’DAN MİLLİ TAKIM ELEŞTİRİLERİ

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ajansspor’a konuşan Korkmaz, Melih İbrahimoğlu’nun milli takıma çağrılmamasını eleştirerek, “Orta sahada Orkun Kökçü’nün cezalı olduğu bir maçta milli takım için Melih İbrahimoğlu nasıl milli takıma davet edilmez? Milli takım teknik direktörünü eleştiriyorum. Melih İbrahimoğlu milli formayı hak etmiyor mu?” şeklinde konuştu.

MONTELLA’YA ADİL OLDUĞU ELEŞTİRİSİ

Korkmaz, Montella’ya yönelik eleştirilerini Adil Demirbağ ve Uğurcan Yazgılı üzerinden sürdürdü. “Adil Demirbağ ligin en iyi savunmacılarından. Hiçbir zaman milli takıma çağrılmadı. Adil Demirbağ yerine davet edilen oyuncuların performansı da ortada. Montella bugün Süper Lig’de herhangi bir takımın teknik direktörü olsa milli takıma çağırdığı oyuncular yerine Adil’i takımda görmek ister çünkü Adil onlardan daha iyi oynuyor. Bu konuda adil davranmıyor. Uğurcan Yazgılı’nın ortaya koyduğu performans da ortada” ifadelerini kullandı.

Ömer Korkmaz, bazı futbolcularının Avrupa kulüplerinden talipleri olduğunu belirtti. Kaleci Deniz Ertaş’ın Avrupa’dan ilgi gördüğünü aktaran Korkmaz, “Beşiktaş maçında birkaç Avrupa takımı, bazı oyuncularımızı izlemek için stadımıza geldi. Kaleci Deniz’e uzun zamandır Avrupa’dan ilgi var. Milli takımlardan onu izliyorlar zaten. Son maçta Udinese de geldi, Melih İbrahimoğlu’nu izlediler. Çocuklar kendini geliştirmeye devam ediyor. İzlenen oyuncularımızın sayısı artacaktır” diye ekledi.