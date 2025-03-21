Konyaspor Başkanı’ndan Montella’ya Sert Eleştiri

KONYA SPOR BAŞKANI ÖMER KORKMAZ’DAN AÇIKLAMALAR

Konyaspor’un başkanı Ömer Korkmaz, güncel konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ajansspor’a yaptığı değerlendirmelerde Melih İbrahimoğlu’nun milli takıma davet edilmemesi üzerinden teknik direktör Montella’yı eleştiren Korkmaz, “Orta sahada Orkun Kökçü’nün cezalı olduğu bir maçta milli takım için Melih İbrahimoğlu nasıl milli takıma davet edilmez? Milli takım teknik direktörünü eleştiriyorum. Melih İbrahimoğlu milli formayı hak etmiyor mu?” ifadelerini kullandı.

MONTELLA’NIN ADİL DAVRANIŞI

Montella’ya yönelik eleştirilerine Adil Demirbağ ve Uğurcan Yazgılı üzerinden devam eden Korkmaz, “Adil Demirbağ ligin en iyi savunmacılarından. Hiçbir zaman milli takıma çağrılmadı. Adil Demirbağ yerine davet edilen oyuncuların performansı da ortada. Montella bugün Süper Lig’de herhangi bir takımın teknik direktörü olsa milli takıma çağırdığı oyuncular yerine Adil’i takımda görmek ister çünkü Adil onlardan daha iyi oynuyor. Bu konuda adil davranmıyor. Uğurcan Yazgılı’nın ortaya koyduğu performans da ortada” diye konuştu.

Ömer Korkmaz, bazı futbolcularının Avrupa’dan talipleri olduğunu dile getirdi. Kaleci Deniz Ertaş’a Avrupa’dan ilgiler olduğunu belirten Korkmaz, “Beşiktaş maçında birkaç Avrupa takımı, bazı oyuncularımızı izlemek için stadımıza geldi. Kaleci Deniz’e uzun zamandır Avrupa’dan ilgi var. Milli takımlardan onu izliyorlar zaten. Son maçta Udinese de geldi, Melih İbrahimoğlu’nu izlediler. Çocuklar kendini geliştirmeye devam ediyor. İzlenen oyuncularımızın sayısı artacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.