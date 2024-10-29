Konyaspor’da Ali Çamdalı ile Yollar Ayrıldı

KONYASPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR HAZIRLIKLARI

Konyaspor, peş peşe gelen başarısız sonuçlar nedeniyle Teknik Direktör Ali Çamdalı ile sözleşmesini sonlandırdı. Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, “Ali Çamdalı ile yollar karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Resmi açıklama da gün içerisinde yapılacaktır” sözleriyle durumu kamuoyuna duyurdu.

ALİ ÇAMDALI’NIN PERFORMANSI

40 yaşındaki teknik adam, Nisan 2024’te göreve başladığı günden itibaren yeşil-beyazlı ekipte toplamda 14 maça çıkmış, bu süreçte 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Bu sonuçlar, yönetimin tekrar bir değişikliğe gitme gerekliliğini doğurdu.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Konyaspor’un yeni teknik direktör arayışında Volkan Demirel ve Recep Uçar ile görüşmelere başladığı iddiaları gündemde. Bu gelişmeler, Konyaspor’un geleceği açısından büyük önem taşırken, taraftarlar yeni teknik adamın kim olacağını merakla bekliyor.