“Konyaspor’da Yeni Teknik Direktör Uçar”

KONYASPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’deki olumsuz gidişatın etkisiyle Teknik Direktör Ali Çamdalı ile karşılıklı bir anlaşma yaparak yollarını ayırdı. Takım, yeni bir teknik direktör arayışına geçerken, 49 yaşındaki Recep Uçar ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı.

RECEP UÇAR KONYA’YA GELİYOR

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, konuyla ilgili olarak “Recep Uçar hocamız ile büyük ölçüde anlaşma sağladık. Yarın Recep hocamız Konya’ya gelecek, sözleşme imzalayacağız” ifadelerini kullandı. Uçar, son olarak Kayserispor’u çalıştırmıştı.

RECEP UÇAR’IN BAŞARILARI

Recep Uçar, Türkiye Kupası da dahil olmak üzere toplamda 21 maçta, 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştı. Takımın yeni teknik direktörü olarak Konyaspor’u daha iyi bir konuma taşımak için çalışacak.