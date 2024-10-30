More
Spor

“Konyaspor’da Yeni Teknik Direktör Uçar”

konyaspor-da-yeni-teknik-direktor-ucar

KONYASPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’deki olumsuz gidişatın etkisiyle Teknik Direktör Ali Çamdalı ile karşılıklı bir anlaşma yaparak yollarını ayırdı. Takım, yeni bir teknik direktör arayışına geçerken, 49 yaşındaki Recep Uçar ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı.

RECEP UÇAR KONYA’YA GELİYOR

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, konuyla ilgili olarak “Recep Uçar hocamız ile büyük ölçüde anlaşma sağladık. Yarın Recep hocamız Konya’ya gelecek, sözleşme imzalayacağız” ifadelerini kullandı. Uçar, son olarak Kayserispor’u çalıştırmıştı.

RECEP UÇAR’IN BAŞARILARI

Recep Uçar, Türkiye Kupası da dahil olmak üzere toplamda 21 maçta, 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştı. Takımın yeni teknik direktörü olarak Konyaspor’u daha iyi bir konuma taşımak için çalışacak.

ÖNEMLİ

Gündem

Dün Gece Deprem Bilgileri Ve Sonuçları Dün Gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de Deprem Oldu Mu? Dün Gece Ege Denizi’nde Deprem Olmuştu Dün Gece Deprem Nerede...

Dün gece Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de depremler meydana geldi. 31 Ekim'de nerede ve ne büyüklükte olduklarıyla ilgili gelişmeler merak ediliyor.
Manşet

Bugün Oynanacak Maçların Listesi

31 Ekim Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig maçları izleyicilerin ilgisini çekiyor. Hangi takımların maçı var ve yayın kanalları nedir?

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.