Konyaspor’dan Milli Takım Eleştirisi

ÖMER KORKMAZ’DAN MİLLİ TAKIMA ELEŞTİRİLER

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, güncel konular hakkında önemli açıklamalar yaptı. Ajansspor’a verdiği çarpıcı demeçte, Melih İbrahimoğlu’nun milli takıma çağrılmaması dolayısıyla teknik direktör Montella’yı eleştirdi. Korkmaz, “Orta sahada Orkun Kökçü’nün cezalı olduğu bir maçta milli takım için Melih İbrahimoğlu nasıl milli takıma davet edilmez? Milli takım teknik direktörünü eleştiriyorum. Melih İbrahimoğlu milli formayı hak etmiyor mu?” şeklinde konuştu.

MONTELLA’YA ADİL DAVRANMADIGI SUÇLAMASI

Adil Demirbağ ve Uğurcan Yazgılı üzerinden de Montella’ya yönelik eleştirilerini sürdüren Korkmaz, bu oyuncuların milli takıma çağrılmamış olmasının sorun olduğunu vurguladı. Korkmaz, “Adil Demirbağ ligin en iyi savunmacılarından. Hiçbir zaman milli takıma çağrılmadı. Adil Demirbağ yerine davet edilen oyuncuların performansı da ortada. Montella bugün Süper Lig’de herhangi bir takımın teknik direktörü olsa milli takıma çağırdığı oyuncular yerine Adil’i takımda görmek ister çünkü Adil onlardan daha iyi oynuyor. Bu konuda adil davranmıyor. Uğurcan Yazgılı’nın ortaya koyduğu performans da ortada” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’DAN İLGİ VAR

Ömer Korkmaz, bazı futbolcularının Avrupa ekiplerinden teklifler aldığını duyurdu. Kaleci Deniz Ertaş hakkında Avrupa’dan ilgi bulunduğunu belirten Korkmaz, “Beşiktaş maçında birkaç Avrupa takımı, bazı oyuncularımızı izlemek için stadımıza geldi. Kaleci Deniz’e uzun zamandır Avrupa’dan ilgi var. Milli takımlardan onu izliyorlar zaten. Son maçta Udinese de geldi, Melih İbrahimoğlu’nu izlediler. Çocuklar kendini geliştirmeye devam ediyor. İzlenen oyuncularımızın sayısı artacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.