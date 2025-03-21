Konyaspor’dan Montella’ya Eleştiri: Adil Değil

ÖMER KORKMAZ’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, gündeme dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ajansspor’a verdiği röportajda Melih İbrahimoğlu’nun milli takıma seçilmemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, “Orta sahada Orkun Kökçü’nün cezalı olduğu bir maçta milli takım için Melih İbrahimoğlu nasıl milli takıma davet edilmez? Milli takım teknik direktörünü eleştiriyorum. Melih İbrahimoğlu milli formayı hak etmiyor mu?” ifadelerini kullandı.

MONTELLA’YA ELEŞTİRİLER DEVAM EDİYOR

Adil Demirbağ ve Uğurcan Yazgılı üzerinden de eleştirilerini sürdüren Korkmaz, “Adil Demirbağ ligin en iyi savunmacılarından. Hiçbir zaman milli takıma çağrılmadı. Adil Demirbağ yerine davet edilen oyuncuların performansı da ortada. Montella bugün Süper Lig’de herhangi bir takımın teknik direktörü olsa milli takıma çağırdığı oyuncular yerine Adil’i takımda görmek ister çünkü Adil onlardan daha iyi oynuyor. Bu konuda adil davranmıyor. Uğurcan Yazgılı’nın ortaya koyduğu performans da ortada” diyerek eleştirilerini sürdürüyor.

EUROPA’DAN İLGİ VAR

Öte yandan Ömer Korkmaz, bazı futbolcularının Avrupa’dan talipleri olduğunu ayrıca belirtti. Kaleci Deniz Ertaş’a Avrupa’dan ilgi olduğuna değinen Korkmaz, “Beşiktaş maçında birkaç Avrupa takımı, bazı oyuncularımızı izlemek için stadımıza geldi. Kaleci Deniz’e uzun zamandır Avrupa’dan ilgi var. Milli takımlardan onu izliyorlar zaten. Son maçta Udinese de geldi, Melih İbrahimoğlu’nu izlediler. Çocuklar kendini geliştirmeye devam ediyor. İzlenen oyuncularımızın sayısı artacaktır” şeklinde konuştu.