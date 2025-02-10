Konyaspor’dan VAR Kararına Sert Tepki

VAR KARARINA TEPKİ

Trendyol Süper Lig takımlarından TÜMOSAN Konyaspor’un Başkanı Ömer Korkmaz, 23. haftada deplasmanda oynadıkları Bellona Kayserispor maçında, attıkları üç golün ofsayt nedeniyle iptal edilmesi üzerine VAR kararına karşı sert bir tepki gösterdi. Konyaspor yönetiminin Kayacık Tesisleri’nde yaptığı toplantıda, teknik heyet, futbolcular ve il protokolü bir araya geldi. Bu toplantıda, Kayserispor maçında yaşanan olaylar, ardından gelişen durumlar ve atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

KULÜBÜN HAKKINI SAVUNACAKLAR

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, “Kulübümüzün hakkını her platformda canla başla savunacağız” ifadesini kullandı. Bu sözler, kulübün haklarının korunması adına atılacak adımlara dair kararlılıklarını ortaya koyuyor. Korkmaz, yaşanan olayların ardından gerekli önlemleri almak için yoğun bir çaba içinde olduklarının altını çizdi.