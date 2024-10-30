Konyaspor’un Yeni Teknik Adamı Belli Oldu!

ALI ÇAMDALı İLE YOLLAR AYRILDI

Konyaspor, 29 Nisan 2024’te takımın başına getirdiği teknik direktör Ali Çamdalı ile geçtiğimiz hafta yollarını ayırdı. Bu süreçte, yeşil beyazlı yönetim henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ali Çamdalı’nın yerine ise teknik direktör Recep Uçar ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayıran kulüp, o süreçte sportif direktör Ali Çamdalı’yı teknik sorumluluk görevine getirmişti. Fakat takım, geçtiğimiz pazar günü Gaziantep FK karşısında 3-1 gibi bir sonuçla mağlup olunca, pazartesi günü yapılan toplantıda Ali Çamdalı ile yolları ayırma kararı alındı. Bu karara ilişkin resmi bir bilgi verilmedi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR RECEP UÇAR OLDU

Yeni teknik direktör arayışlarına ivme kazandıran yeşil beyazlı yönetim, kısa sürede Recep Uçar ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Recep Uçar’ın, yarın Konya’ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Kulübün basın sözcüsü Nuri Kaymak, “Ali Çamdalı ile karşılıklı sözleşmeye feshi ettik. Yarın resmi açıklama yapacağız. Recep Uçar ile de 2 yıllık sözleşme imzalayacağız.” şeklinde bilgiler verdi.