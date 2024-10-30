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Spor

Konyaspor’un Yeni Teknik Yönetimi Açıklandı!

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KONYASPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Konyaspor, 29 Nisan 2024 tarihinde takımın başına getirdiği teknik direktör Ali Çamdalı ile geçtiğimiz pazartesi günü yollarını ayırdı. Yeşil beyazlı yönetim, Çamdalı’nın yerine teknik direktör Recep Uçar ile 2 yıl için anlaştı. Geçen sezon teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayıran kulüp, o dönem sportif direktörlük görevinden Ali Çamdalı’yı teknik direktör olarak atamıştı. Ancak takım, geçen pazar günü Gaziantep FK’ya 3-1 mağlup olduktan sonra, yönetim toplantısında Çamdalı ile yolların ayrılmasına karar verildi. Bu karar resmi olarak henüz duyurulmadı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR UÇAR OLDU

Yönetim, yeni teknik direktör arayışlarına hemen başladı ve Recep Uçar ile 2 yıllık bir anlaşma sağladı. Uçar’ın, yarın Konya’ya gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Kulübün basın sözcüsü Nuri Kaymak, “Ali Çamdalı ile karşılıklı sözleşmeye feshi ettik. Yarın resmi açıklama yapacağız. Recep Uçar ile de 2 yıllık sözleşme imzalayacağız.” şeklinde bilgiler verdi.

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