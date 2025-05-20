Köpeği Motosikletle Sürüklediler! Şüphelilere İdari İşlem Yapıldı

GÖRÜNTÜLERDEKİ OLAY

Bir şehirde kaydedilen görüntülerde iki birey, kullandıkları sepetli motosikletin arkasına bağladıkları köpekle yolda ilerliyor. Köpeğin hareketsiz bir şekilde sürüklendiği anlar, ilerideki bir otomobilde bulunan kişi tarafından cep telefonuyla kaydediliyor. Görüntüleri çeken birey, motosikletin yanına yaklaşarak “Gençler ne yapıyorsunuz? Yazık günah değil mi?” diyerek tepki gösteriyor. Motosikletin sürücüsü ise “Öldü” şeklinde cevap veriyor.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Sosyal medyaya düşen bu görüntüler, büyük bir tepki oluştururken, olay hakkında hem adli hem de idari işlem başlatılıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, incelemeleri sonucunda görüntülerin merkez Onikişubat ilçesinin Sarıçukur Mahallesi’nde kaydedildiğini tespit ediyor. Motosikletteki bireylerin M.G. ve 16 yaşındaki C.P. olduğu belirleniyor. Adresleri saptanan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıyor.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Jandarmada ifade veren C.P., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, motosikletin sürücüsü M.G. ise ‘Hayvanları koruma kanununa muhalefet’ ve ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlamasıyla adliyeye sevk ediliyor. M.G.’ye, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 38 bin 347 lira idari para cezası da uygulanıyor. Ayrıca, motosiklet kamuya ait bir yere çekiliyor.