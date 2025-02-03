Köpek Balığı Saldırısında 17 Yaşında Kız Öldü

AVUSTRALYA’DA KÖPEK BALĞI SALDIRISI
Avustralya’nın Queensland eyaletinde, okyanus sahilinde yüzdüğü esnada köpek balığı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi. Avustralya Yayın Kuruluşu ABC’nin aktardığı bilgilere göre, Brisbane kentinin kuzeyinde yer alan Bribie Adası’nda genç kız, okyanus sahilinde suya girdiği sırada köpek balığı saldırısına maruz kaldı.
GENÇ KIZIN SAĞLIK DURUMU
Yetkililer, adanın güneydoğusundaki Woorim Sahili’nde yüzen genç kızın, vücudunun üst kısmında yaralar alarak saldırıda yaşamını yitirdiğini doğruladı. Bu trajik olay, bölgede köpek balığı saldırılarına karşı duyarlılığı artırdı.