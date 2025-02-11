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Köpek Kuduz Çıktı, Mahalle Karantinada

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Sabah saatlerinde Divan Mahallesi’nde bir olay meydana geldi. Emine Aydınlık (40) yürüyüş yaparken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Bu köpek, kısa bir süre sonra aynı mahallede kuzen olan Emir (11) ve Mesut Altundal’a (11) da saldırdı. Yaralar alan üç kişi ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralı Emine Aydınlık, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

KÖPEĞİN DURUMU VE YAPILAN TESTLER

Yaşananların ardından köylüler tarafından etkisiz hale getirilen köpeğin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan testlerde kuduz olduğu belirlendi. Bu gelişme üzerine Siverek Kaymakamlığı, Divan Mahallesi’nin karantinaya alınmasına karar verdi.

KARANTİNA UYGULAMALARI VE AŞILAMA FAALİYETLERİ

Verilen kararla birlikte mahalle girişine bir tabela asılarak, hastalığın yayılmasının önlenmesi için bölgede yer alan kedi, köpek ve çiftlik hayvanlarına aşılama yapılmaya başlandı. Bu önlemler, sağlık açısından gereken bir konuyu öncelikli hale getirdi.

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