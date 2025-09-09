Köprü Ve Otoyol Özelleştiriliyor Mu?

ÖZELLEŞTİRME İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait köprüler ve otoyollarla ilgili özelleştirme iddiaları gündeme geldi. Dış basında yer alan haberlere göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte en az 9 paralı yolun özelleştirilmesi planlanıyor.

TARİHİ BİR FIRSAT OLACAK MI?

Bu özelleştirmelerin, Türkiye tarihinin en büyük özelleştirmeleri arasında olabileceği vurgulandı. 2012 yılında 2 bin kilometre uzunluğundaki otoyolların işletilmesi için yapılan 5.7 milyar dolarlık teklifin düşük bulunduğundan dolayı ihalelerin iptal edildiği kaydedildi.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SÜRECEK

Kaynaklar, dış basında çıkan haberlerin esasen rutin bir durum olduğunu belirtti. Özelleştirme İdaresi’nin belirli dönemlerde danışmanlık hizmeti aldığı ve köprü ile otoyolların özelleştirilmesinin uzun yıllardır programda olduğu ifade edildi. Alınan danışmanlık hizmetleri sonucunda oluşacak rakamların makul olması halinde özelleştirmenin hayata geçirilebileceği, ancak bu planların uzun zamandır varlık göstermesine rağmen uygulanmadığı belirtildi.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ ARTIK UYGULANMAKTADIR

Köprülerden geçişler, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren iki yönlü ücretlendirme sistemine geçti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 1. sınıf araçlar için 47 lira, 2. sınıf araçlar için 60 lira, 3. sınıf araçlar için 134 lira, 4. sınıf araçlar için 265 lira, 5. sınıf araçlar için 351 lira ve 6. sınıf araçlar için 20 lira tek yönlü geçiş ücreti talep ediliyor.