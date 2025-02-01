Kore Lezzetleriyle Dolu İstanbul Restoranları

KORE MUTFAĞININ YENİ TERCİHİ

K-Pop, diziler ve kozmetikler ile birlikte, Kore mutfağı da ilgi odağı haline geldi. Farklı büyüklükteki Kore restoranları her yerde açılmaya başladı. Fermente ürünlerin ve baharatların ustaca kullanımı, bu mutfağı hem lezzetli hem de ilginç yemeklerle bezeli hale getiriyor. İstanbul, Kore lezzetlerini tatmak isteyenler için birçok mekâna ev sahipliği yapıyor. Biz de bu konunun uzmanlarına danışarak, şehrin en iyi Kore restoranlarını derledik.

ŞİŞLİ’NİN KLASİKLERİNDEN

Seorabeol Korean Restaurant, İstanbul’un en eski Kore restoranlarından biri olma özelliği taşıyor ve Koreli bir aile tarafından işletiliyor. Restoran, klasik Kore yemekleri ile öne çıkarken, sadece İstanbulluların değil, Korelilerin de tercih etmesi bu mekanın kalitesinin bir göstergesi. Özellikle Kore barbeküsü oldukça meşhur.