Dünya

Körfez Zirvesi Başlıyor, Trump Riyad’da!

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ABD BAŞKANI RİYAD’DA KİK ZİRVESİNE KATILIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) liderlerinin iştirak edeceği beşinci zirveye katılmak için Riyad’a yöneliyor. Bu zirve, bölgesel güvenlik, istikrar ve iş birliği konularını irdeleyecek.

ZİRVENİN HEDEFLERİ

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA, bu zirvenin yapıcı bir iş birliğinde yeni bir dönem başlatacağını ve bölgesel istikrarı güçlendireceğini vurguladı. Zirve çerçevesinde, ABD ile Körfez ülkeleri arasında koordinasyon artırılacak ve güvenlik politikalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER VE KATILIMCILAR

ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Washington’un bölgedeki krizlerin diplomatik yöntemlerle çözülmesi için iş birliğini sürdüreceğini ifade etti. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, Körfez bölgesinin altı ülkesinin liderlerini zirveye davet etti. Ayrıca, zirveye Suriye ve Lübnan cumhurbaşkanlarının da katılım göstermesi bekleniyor.

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