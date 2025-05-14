Körfez Zirvesi İçin Trump, Riyad’a Gidiyor

ABD BAŞKANI TRUMP RİYAD’A GİDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) liderlerinin katıldığı beşinci zirveye katılmak amacıyla Riyad’a yöneliyor. Bu zirve, bölgesel güvenlik, istikrar ve iş birliği konularını masaya yatıracak.

ZİRVENİN HEDEFLERİ

Suudi Arabistan Haber Ajansı, zirvenin yapıcı iş birliğinde yeni bir sayfa açacağını ve bölgesel istikrarı güçlendireceğini aktarıyor. Zirve içeriğinde, ABD ile Körfez ülkeleri arasındaki koordinasyonun artırılması ve güvenlik politikalarının güçlendirilmesi ön plana çıkıyor.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER VE KATILIMCILAR

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Washington’un bölgedeki sıkıntıların diplomatik yollarla çözülmesi için iş birliğine devam edeceğini ifade ediyor. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, Körfez bölgesindeki altı ülkenin liderlerini zirveye davet etti. Ayrıca, zirveye Suriye ve Lübnan cumhurbaşkanlarının da katılması bekleniyor.