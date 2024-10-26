“Korkunç Hayat Sonu: 12 Kurşunla Vurdu”

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Dün gece saat 23.30 civarında, Seydişehir-Antalya kara yolu üzerindeki Madenli Mahallesi yakınlarında trajik bir olay meydana geldi.

GÖRÜŞME VE TAKİP SÜRECİ

M.K., alacak meselesi nedeniyle Bayram Çelmeli’nin bulunduğu dinlenme tesisine giderek onunla bir görüşme yaptı. Görüşme sonrasında Çelmeli, kardeşi R.Ç. ile otomobiline binip Seydişehir kent merkezine ulaşmak üzere hareket etti.

SEBEP VE SALDIRI

İddialara göre, M.K. otomobiliyle 2 kardeşi takip ederek Madenli Mahallesi yakınlarında Çelmeli’nin bulunduğu aracı durdurdu. M.K., ardından aracın içindeki Çelmeli’ne tabanca ile 12 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

OLAYIN SONUCU VE MÜDAHALE

R.Ç.’nin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Çelmeli, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olay sonrasında kaçan M.K., jandarma tarafından yakalandı ve olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.