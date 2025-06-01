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Korkuteli’de Araçlar Çarpıştı, Yaralılar Var

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KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Korkuteli-Bucak karayolunda, Garip Mahallesi yolu üzerinde gerçekleşti.

ÇARPISMA VE SONUÇLARI

Havva Akgün (68) yönetimindeki 07 GKA 10 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Harun Dündar (55) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Bu çarpışma sonucunda Havva Akgün yaşamını yitirirken, Harun Dündar ve yanında bulunan Muammer Akkoç ile Ali Kibrit yaralandı. Yaralılar, Korkuteli Devlet Hastanesi’nde ayakta tedavi ediliyor.

OTOPSİ VE SORUŞTURMA

Hayatını kaybeden Havva Akgün’ün cansız bedeni, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma, jandarma tarafından yürütülüyor.

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