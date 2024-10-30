Korkutucu Yangın: Nükleer Denizaltılar Tehlikede

YANGIN OLAYI VE YERİ

İngiltere’nin Cumbria bölgesindeki liman kasabası Barrow-in-Furness’de, BAE Systems’in tersanesinde korkutucu bir yangın meydana geldi. Tersanede, 1,6 milyar sterlin (71,3 milyar TL) değerindeki nükleer denizaltı inşaatı esnasında rıhtımdan dumanlar yükselmeye başladı.

HASTANEYE KALDIRILAN KİŞİLER VE DURUM

Daily Mail’de yer alan bilgilere göre, gece yarısından kısa bir süre önce başlayan yangın neticesinde iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının başlangıç nedeni ise henüz öğrenilemedi.

ÇEVRESEL TEDBİRLER

Çevre sakinlerine, yangın bölgesinden uzak durmaları ve kapı ile pencere açmamaları gerektiği hatırlatıldı. Acil durum hizmetleri, yangına şu an müdahale ediyor.