More
Gündem

Korkutucu Yangın: Nükleer Denizaltılar Tehlikede

korkutucu-yangin-nukleer-denizaltilar-tehlikede

YANGIN OLAYI VE YERİ

İngiltere’nin Cumbria bölgesindeki liman kasabası Barrow-in-Furness’de, BAE Systems’in tersanesinde korkutucu bir yangın meydana geldi. Tersanede, 1,6 milyar sterlin (71,3 milyar TL) değerindeki nükleer denizaltı inşaatı esnasında rıhtımdan dumanlar yükselmeye başladı.

HASTANEYE KALDIRILAN KİŞİLER VE DURUM

Daily Mail’de yer alan bilgilere göre, gece yarısından kısa bir süre önce başlayan yangın neticesinde iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının başlangıç nedeni ise henüz öğrenilemedi.

ÇEVRESEL TEDBİRLER

Çevre sakinlerine, yangın bölgesinden uzak durmaları ve kapı ile pencere açmamaları gerektiği hatırlatıldı. Acil durum hizmetleri, yangına şu an müdahale ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Dün Gece Deprem Bilgileri Ve Sonuçları Dün Gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de Deprem Oldu Mu? Dün Gece Ege Denizi’nde Deprem Olmuştu Dün Gece Deprem Nerede...

Dün gece Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de depremler meydana geldi. 31 Ekim'de nerede ve ne büyüklükte olduklarıyla ilgili gelişmeler merak ediliyor.
Flaş

“Futbolun Parlayan Yıldızı”

Yağmur Tanrısevsin, Paris'te gerçekleşen dünya genelinde prestijli futbol etkinliklerinden Ballon d’Or'a katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.