Korsanlar, Büyük Şirketlere Saldırdı!

korsanlar-buyuk-sirketlere-saldirdi

ŞİRKET SİSTEMİNE SALDIRI

Türkiye’deki birçok firmaya anlık web bildirim hizmeti sunan bir şirket, bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Bu saldırı sonucunda cep telefonlarına çeşitli bildirimler ve mesajlar gönderildi. Açıklamada, konuyla ilgili önlemlerin alındığı bildiriliyor.

FENERBAHÇE’DEN YENİ BİLDİRİM

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya platformlarından bir açıklama yaptı. Kulüp, “Bazı dijital platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır. Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir” şeklinde duyuruda bulundu.

İŞ BANKASI’NDAN AÇIKLAMA

İş Bankası, Nays uygulamasından gelen sahte bildirim hakkında bilgi verdi. Banka, bu durumun, kullanıcılara mesaj gönderen ve çok sayıda kurum ve kuruluşa hizmet veren bir şirketin uygulamasında yaşanan sorundan kaynaklandığını ifade etti.

ÖNEMLİ

Magazin

“Kıvanç Tatlıtuğ Dublörünü İşten Çıkardı.”

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan, sosyal medyada paylaştığı video sonrası işten çıkarıldığını açıkladı. Tatlıtuğ, konu hakkında kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Gündem

Kasap Mühürlendi, Bozuk Et Yedirdi

Gaziantep'te zabıta denetimlerinde bozuk etleri satmaya çalışan bir kasap mühürlendi. Kurduğu düzenek, sağlık ve güvenlik açısından büyük bir tehlike oluşturduğu belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.