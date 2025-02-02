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KOSGEB’in Finansal Desteği 10 Milyon Oldu

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KOSGEB’İN FİNANSAL DESTEĞİ ARTIYOR

KOSGEB, KOBİ’lere sunmuş olduğu finansal desteğin üst sınırını 3 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıyor. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş durumda. Yeni düzenlemeyle birlikte, KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla sağlanan finansal destekte önemli bir artış yaşanıyor.

Ayrıca, “KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” da yürürlüğe girmiştir. Bu karar ile imalat sanayi sektöründeki işletmelerin öncelikli olarak desteklenmesi hedefleniyor. KOSGEB tarafından yürütülecek olan program, proje, hizmet ve desteklerin niteliklerine bağlı olarak, coğrafi uygulama alanlarına göre değişen destek oranları, limitleri, kotası ve kontenjan uygulamaları gerçekleştirilebilecek.

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