Kostüm Giymekten Kaçının Uyarısı

PUBİK GÜVENLİK UYARILARI

Meksika’nın Sinaloa bölgesindeki çetelerin etkisinin artması üzerine Kamu Güvenliği Bakanı Gerardo Merida Sanchez, Cadılar Bayramı döneminde çeşitli uyarılarda bulundu. Sanchez, “Kostüm veya maske takmayın, sahte silah taşımayın veya bir suçlunun kılığına girmeyin. Gece geç saatlere kadar dışarıda durmayın” ifadesini kullandı. Bu açıklama, toplum güvenliğini sağlama yönünde atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

EĞİTİM İLERLETMELERİ VE ASKERİ SEVKİYAT

Sinaloa’daki çetelerin saldırıları, bölgedeki eğitim sistemini de olumsuz etkiledi. Sinaloa Valisi Ruben Rocha, Eylül ayında Culiacan, Elota, Cosala ve San Ignacio’daki tüm okullarda eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla bölgeye ek askeri kuvvetler sevk edildi. Bu durum, Meksika’daki güvenlik sorunlarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.