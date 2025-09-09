Gündem

Kötü Koku İle Anne-Kız Bulundu!

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Beylikbağı Mahallesi’ndeki 302. Sokak’taki bir apartmanda gerçekleşiyor. Apartman sakinleri, 3’üncü kattaki daireden fena bir koku geldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EQUIPLERİN OLAYA MÜDAHALESİ

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, merdiven aracını kullanarak pencereden daireye girdi. Dairede yapılan aramada, anne Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli’yi kanlar içinde yatarken buldu.

AUTOPSI VE İNCELEME SONUÇLARI

Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede, anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan detaylı incelemede, anne ve kızın bedenlerinde kesici alet yaraları olduğu tespit edildi. Bu durumu izleyen süreçte, cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

