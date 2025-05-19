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Kötü Koku Yayıldı, Adil Abdul Hayatını Kaybetti

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Samsun’un İlkadım ilçesindeki bir apartmanda yaşayanlar, yaklaşık bir aydır süregelen kötü koku nedeniyle rahatsızlık hissetti. Bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Olay sırasında, zemin kattaki dairede yalnız yaşayan Irak uyruklu 60 yaşındaki Adil Abdul Maher Muhsin’in evine giren ekipler, bu şahsın yaklaşık 1,5-2 ay önce hayatını kaybettiğini tespit etti.

İlk incelemeler sonucunda, yaşlı adamdan geriye yalnızca kemiklerin kaldığı belirlendi. Ceset, otopsi işlemi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderildi. Ayrıca, olayla ilgili olarak sürdürülen soruşturma devam ediyor.

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