Koyun Hırsızı Gözaltına Alındı

HAYVAN HIRSIZLIĞI OLAYI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Tatlıkuyu Mahallesi’nde Evren Orhan’a ait koyunlar çalındı. Hayvanlarının kaybolduğunu fark eden Orhan, hemen durumu jandarma ekiplerine bildiriyor.

KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, olayın izini takip ederek detaylı bir çalışma yürütüyor. Yürütülen başarılı operasyon neticesinde çalınan koyunlar, sahibine eksiksiz bir şekilde teslim ediliyor.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Koyunları çalan şahıs, jandarma tarafından gözaltına alınıyor.

TEŞEKKÜR ETME TOPLANTISI

Hayvanlarını kısa sürede geri alan Evren Orhan, jandarma ekiplerine minnettarlığını ifade ederek teşekkür ediyor.