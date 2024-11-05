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Koyuncu Ailesinin Üçüz Bebekleri Hakkında Yeni Bilgi

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ÜÇÜZ BEBEKLER HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

Türkiye’yi derinden etkileyen “Yenidoğan Çetesi Operasyonu” sonrası kapatılan hastaneden üçüz bebeklerinden birini teslim alan Koyuncu ailesine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Ailenin iki bebeği ise Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

AİLENİN DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Koyuncu ailesinin bebekleriyle ilgili yapılan resmi açıklamalarda, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Üçüz bebeklerinden biri üzerinde yapılan tedavi süreçleri devam ediyor. Aile, bebeklerinin sağlık süreçlerini yakından takip ediyor ve hastaneden gelecek iyi haberleri bekliyor.

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