Koyunların Yavru Verimi Hayran Bırakıyor

KUZULARIN DOĞUMU BAŞLADI

Amasya’nın Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde bu yıl yerli Bafra ırkı koyunların çoklu doğum özelliğiyle kuzu doğumları başlamış durumda. İşletmedeki koyunların yüzde 75’inin ikiz doğurduğu kaydediliyor. Bu yıl 6 binden fazla kuzunun dünyaya gelmesi bekleniyor. 3 kilo ağırlığında doğan kuzular, sadece 2,5 ayda 10 kat büyüyerek 30 kilo ağırlığa ulaşıyor. Kuzuların anneleriyle buluştukları süt saatleri, rengarenk görüntülere sahne oluyor.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı olan işletmede, baharın müjdecisi olan kuzular, anneleriyle buluşmaya başladıkları süt saatlerinde göz alıcı anlar sergiliyor. Koyunlar, beslenme vakti geldiğinde kuzularıyla koşuşturarak sevimli sahneler oluşturuyor. Bu anlar, dronla çekilen görüntülerle daha da anlam kazanıyor. Yüzde 75 sakız ırkı ile yüzde 25 karayaka ırkının melezinden elde edilen yerli Bafra ırkı koyunlar, yüksek et kalitesi ve süt verimiyle tanınıyor. İşletme müdürü Muhammet Altıparmak, koyunların çoklu doğum yapma özelliklerine dikkat çekerek, “Koyunların yüzde 75’i ikiz, yüzde 10’u üçüz doğum yapıyor. 100 koyundan 1 ya da 2’si beşiz veya altızda yavrulayabiliyor” ifadelerini kullandı.

İşletmede 3 bin 800 koyun bulunuyor ve 1 Şubat’ta başlayan doğumların takibi için 40 personel görevlendirildi. Altıparmak, doğumdan itibaren 3 gün boyunca anneleriyle birlikte tutulan kuzuların, bu süreçte koku ve sesle birbirlerini tanımasının ardından sürüye alıştırıldığını belirtti. Bir ay içinde 500 hayvandan oluşan sürüye uyum sağlayan kuzular, günde 3 defa anneleriyle buluşarak süt saati geçirmekte. Bu saatler, görsel açıdan oldukça etkileyici bir şölene dönüşüyor.

PAZARDAKİ İLGİ

Bafra ırkı koyunlar, piyasalarda her yıl ilgi görmeye devam ediyor. Kuzular, 5 ayda 45 kilo ağırlığına ulaştıktan sonra ülke genelinden alıcı buluyor. Bu yıl için 2 bin damızlık koyunun satışı planlanmakta.