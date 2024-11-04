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Kral’a Protesto: Çamur ve Kürek Fırlatıldı

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AFET BÖLGESİNE YAPILAN ZİYARETİN TEPKİLERİ

İspanya’da meydana gelen sel felaketinin ardından ilgili bölgeyi ziyaret eden Kral 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia ve Başbakan Sanchez’e yönelik gelen tepkilerin yankıları devam ediyor. Dünya medyası, Valensiya’daki Paiporta kasabasını ziyaretleri esnasında bir protestocunun Kral 6. Felipe’ye “dört gün geç kaldınız” demesi üzerine yoğun ilgi gösterdi.

PROTESTOCULARDAN ŞİDDETLİ TEPKİLER

Kral 6. Felipe’ye Valensiya özerk yönetim hükümeti başkanı Carlos Mazon’un da eşlik ettiği sırada, öfkeli bir kalabalık çamur fırlatarak “katiller” diye bağırdı. İspanyol gazetesi El Pais’te yer alan bilgilere göre, protestocular, Mazon’un istifasını talep ederken, aynı zamanda afet bölgesini ziyaret eden heyete cam şişe, baston ve kürek gibi sert cisimler atarak tepkilerini gösterdi.

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