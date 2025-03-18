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Kral Kaybederse’den Star TV’de Büyük Karar

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DİZİ, EKRANLARDA FIRTINA GİBİ ESİYOR

Star TV’de yayımlanan Kral Kaybederse dizisi, yeni bölümde yine izleyiciye unutulmaz anlar sunarak gündeme damga vurdu. Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz gibi yetenekli oyuncuları bir araya getiren dizi, ekran başındaki seyirciden tam puan almayı başardı.

Kral Kaybederse dizisinin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor ve Onur Güvenatam bu görevi yürütüyor. Yönetmen koltuğunda ise Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay yer alıyor. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanmış olup, senaryosu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk tarafından yazıldı.

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