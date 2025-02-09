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Kraliçe Victoria’nın Mirası ve Etkisi

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KÜLTÜREL ETKİ VE GÖRÜNÜRLÜK

Birleşik Krallık sokaklarında dolaştığınızda, Kraliçe Victoria’nın ismi, birçok yerde karşınıza çıkıyor; tren istasyonları, parklar, barlar ve Londra Metrosu’nun çeşitli hatları gibi. Victoria, 1837 ile 1901 yılları arasında tahtta kalmış bir hükümdar olup, bu süre zarfında hızla değişen bir dünyanın tanığı oluyor. Trenlerin, telgrafların ve elektrikli aydınlatmanın yükselişi, onun saltanatı döneminde yaşanıyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ETKİLERİ

Victoria, yalnızca bir hükümdar değil, aynı zamanda derin bir kültürel etki yaratan bir figür. Onun figürü, gazetelerde, basılı yayınlarda ve kartpostallarda geniş bir yer buluyor. Bu durum, onu öncesindeki tüm monarşilerden daha görünür bir hale getiriyor. Birçok geleneğin temeli, Victoria’nın öngörüleri ve kararlarıyla şekilleniyor. Sosyal medyanın bulunmadığı bir dönemde bile, 19. yüzyılın kraliçesi etkileyici bir figür olarak tarihe geçiyor.

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