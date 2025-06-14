Kredi Alamadı, Tüfeğiyle Bankayı Bastı

OLAYIN BAŞLANGICI VE ŞÜPHELİ

Eskişehir’in Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesine gelen Selim T., burada kredi almak istedi. Fakat banka görevlileri tarafından olumsuz bir yanıt aldı. Bunun üzerine, arka sokakta bulunan aracından pompalı tüfeğini alarak müşteri dolu bankaya girdi.

İKNA SÜRECİ

Panik ve korkunun hâkim olduğu olayda Selim T., banka görevlileri ve polis ekipleri tarafından kısa süre içinde ikna edildi. Yaptığı tehditin ardından, banka dışına çıkarak pompalı tüfeğini elinden bırakan Selim T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

KALABALIK VE GÖZLEMLER

Olay sonrasında, banka ve çevresinde büyük bir kalabalık oluştu. Olayı gözlemleyen esnaf Metehan Şahin, “İçeriye geldiğinde yerde yatıyordu, yerde bir tane pompalı tüfek vardı zaten. Polis ekipleri gelmişti. Daha sonrasında polis soruşturmayı sürdürüyor. Pompalı şahıs içerdeydi.” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİNİN ANLATIMI

Bankaya gelen müşteri Kerim Hancı ise durumu şu sözlerle aktardı: “Ben kart işlemleri için gelmiştim, bir tane polis arabası yanıştı. ‘Sen ne yapıyorsun?’ deyip silah doğrulttu, ben de şaşırdım. Şahıs çıktı, tüfeği kapıya yasladı. Polis müdahale etti. İçeride olayların ne olduğunu bilmiyorum.”