Gündem

Kredi Alamayınca Tüfeğiyle Bankayı Bastı

kredi-alamayinca-tufegiyle-bankayi-basti

Eskişehir’de bir bankada silahlı saldırı girişimi yaşandı. Uluönder Mahallesi’ndeki banka şubesine gelen Selim T., kredi almak istemesi üzerine olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine şüpheli, arka sokaktaki aracından pompalı tüfeğini alarak bankaya girdi.

KISA SÜREDE İKNA EDİLDİ

Olay anında paniğin hakim olduğu ortamda, Selim T. kısa bir süre içerisinde banka çalışanları ve polis ekipleri tarafından ikna edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Banka dışına çıkarak pompalı tüfeğini bırakan Selim T., hemen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ifade işlemleri için Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

KALABALIK OLUŞTU

Olayın ardından banka ve çevresinde yoğun bir kalabalık oluştu.

Olayı gören esnaf Metehan Şahin, durumu şu sözlerle aktardı: “İçeriye geldiğinde yerde yatıyordu, yerde bir tane pompalı tüfek vardı zaten. Polis ekipleri gelmişti sanırım. Daha sonrasında şu anda polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor. Pompalı şahıs içerdeydi.”

Müşteri Kerim Hancı ise olayı şöyle anlattı: “Ben kart işlemleri için gelmiştim, bir tane polis arabası yanıştı. Sen ne yapıyorsun deyip silah doğrulttu, ben de şaşırdım. Şahıs çıktı, tüfeği kapıya yasladı. Polis müdahale etti. İçeride olayların ne olduğunu bilmiyorum.”

ÖNEMLİ

Gündem

İran, İsrail’e Misilleme Saldırıları Başlattı

İranlı yetkililerin, İsrail'in erken tarihteki saldırısını beklemediği öne sürüldü. İranlı komutan Hacızade'nin, askeri personeliyle toplantı halinde öldüğü bildirildi.
Gündem

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Sorunları Artıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki sızıntı sorunları nedeniyle Hindistan, Polonya ve Macaristan’ın astronot gönderme planları belirsiz bir süre için askıya alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.