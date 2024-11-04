Kredi Kartı Borçlarına Yeni Faiz Düzeni!

KREDİ KARTI BORÇLARINDA YENİ DÜZENLEME

1 Kasım itibarıyla kredi kartı borçlarıyla ilgili önemli bir değişiklik meydana geldi. Artık, geciken borçlar için uygulanacak faiz oranları, dönem borcuna göre belirlenecek. Bu yeni sistem, düşük borç tutarına sahip olan kişilerin daha uygun faiz oranlarıyla karşılaşmasını sağlıyor. Geciken borçlara uygulanan faiz oranları değişirken, faiz oranlarının hesaplanma şekli de dönem borcuna dayalı olacak.

YENİ SİSTEMDEN NASIL ETKİLENİYORUZ?

1 Kasım itibarıyla kredi kartlarıyla ilgili yeni bir dönem başlamış durumda. ATV Haber’de yer alan habere göre, vatandaşlar bu yeni sistemle ilgili “Mantıklı” yorumunda bulunuyor. Önceden tüm kredi kartları için tek bir faiz oranı uygulanırken, yeni düzenleme ile borç miktarına göre farklı faiz oranları belirlenmiş. Böylece, yüksek borcu olanlar ile düşük borcu olanlar arasında belirgin bir fark oluşuyor.

FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni sistem, kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren üç farklı faiz aralığına sahip. Eskiden aylık %4.25 akdi faiz ve %4.55 gecikme faizi uygulanıyordu. Ancak, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, dönem borcu 25 bin TL’nin altında olanlar, asgari tutarını ödedikten sonra kalan kısmına %3.50 akdi faiz ödeyecek, gecikme faiz oranı ise %3.80 olacak. Ayrıca, kredi kartından ve Kredili Mevduat hesabından nakit çekimde faiz oranları değişmezken, azami akdi faiz %5 ve azami gecikme faizi %5.30 olarak sabit kaldı. Yeni sistemin tüm detayları ve kişisel durumunuza dair bilgi almak için bankanızla irtibata geçebilirsiniz.