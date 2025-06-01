Kredi Kartı Sahipleri Dikkat Etmeli

YENİ DÜZENLEME GELİŞİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyaç kredileri üzerindeki düzenlemenin ardından kredi kartı işlemlerinde yeni bir adım atmayı planlıyor. Özellikle nakit avans limitleri ve taksitli işlemlerdeki vade süreleri ile ilgili değişiklikler gündemde bulunuyor.

TALEPLER DOĞRULTUSUNDA ADIM ATILIYOR

2024 yılı Şubat ayında alınan karar doğrultusunda nakit avans üst limiti 25 bin TL ile sınırlandırılmış ve taksit süresi de 3 ay ile belirlenmişti. Ancak bankacılık sektörü, artan enflasyon ve tüketici ihtiyaçları doğrultusunda bu kısıtlamaların gevşetilmesini istemişti. Gelen taleplerle birlikte harekete geçen ekonomi yönetimi, nakit avans ve taksitli nakit avans üst limitini 50 bin TL’ye çıkarmayı planlıyor.