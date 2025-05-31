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Kredi Kartı Sahipleri Habere Dikkat!

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YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyaç kredilerindeki düzenlemenin ardından kredi kartı işlemlerine yönelik yeni bir adım atma aşamasında. Özellikle nakit avans limitleri ile taksitli işlemlerdeki vade süreleri hakkında önemli değişiklikler gündeme geliyor.

Nakit Avans ve Taksit Süresi Değişiklikleri

2024 yılı Şubat ayında alınan karar ile birlikte nakit avans üst limiti 25 bin TL olarak belirlenmişti. Aynı zamanda taksit süresi de 3 ay ile sınırlandırılmıştı. Ancak bankacılık sektörü, artan enflasyon ve değişen tüketici ihtiyaçları doğrultusunda bu kısıtlamaların gevşetilmesi konusunda talepler iletti. Ekonomi yönetimi, gelen talepler doğrultusunda harekete geçerek nakit avans ve taksitli nakit avans üst limitini 50 bin TL’ye çıkarmaya yönelik hazırlık yapıyor.

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