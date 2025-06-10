Kredi Kartı Şikayetleri Artmakta

2024 YILINDAKİ ŞİKAYET SAYILARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı verilere göre, 2024 yılı boyunca tüketicilerden gelen toplam şikayet sayısı 178 bin 108 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yıl olan 2023’e kıyasla yüzde 22’lik bir azalma göstermiş oldu. En fazla şikayet, kredi kartları ile ilgili olarak geldi. 42 bin 228 kişi, kredi kartı işlemleri sebepli BDDK’ya başvurusunu gerçekleştirdi.

KREDİ KARTI VE MEVDUAT ŞİKAYETLERİ

Kredi kartlarından sonra, 28 bin 761 başvuru ile mevduat ve katılım fonu işlemleri yer aldı. Bireysel kredilere dair gelen şikayetlerin sayısı ise 26 bin 520 oldu. Ancak dolandırıcılıkla ilgili şikayetlerde bir artış yaşandı. 2023’te 17 bin 780 olan bu sayı, 2024’te 19 bin 398’e yükseldi. Ticari kredilerle ilgili 7 bin 808, icra işlemleriyle ilgili 5 bin 787 ve kredili mevduat hesabı işlemleri için ise 4 bin 601 şikayet yapıldı.

ÖNCEKİ YILLARLA KARŞILAŞTIRMA

Karşılaştırmalı analiz yapıldığında; 2022 yılında BDDK’ya yapılan toplam şikayet sayısının 210 bin 404 olduğu, 2023’te ise bu rakamın yüzde 8,5 artarak 228 bin 334’e çıktığı görülüyor. Bu veriler, bankacılık sistemine dair tüketici şikayet trendlerini analiz etmek için önemli bir değerlendirme sağlıyor.