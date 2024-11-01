“Kredi Kartları İçin Yeni Faiz Dönemi”

KREDİ KARTLARINDA YENİ DÖNEM EAÇILIYOR

28 milyon kullanıcı için kredi kartı uygulamalarında 1 Kasım itibarıyla yepyeni bir döneme geçiliyor. Artık geciken ödemeler için uygulanacak faiz oranları, dönem borcuna göre hesaplanacak. Dönem borcu az olanlar daha düşük akdi ve gecikme faizi öderken, yüksek dönem borcu olanların faiz maliyeti artacak. Asgari ödeme oranlarındaki değişiklik, düşük kart limiti olan bireylerin durumunu kolaylaştıracak. Kredi kartına dair yeni gelişmeler ve merak edilen hesaplama yöntemleri…

YAPILANDIRMA İMKANI GETİRİLDİ

Kart harcamalarının artışı ve yasal takibe düşen birey sayısındaki artış, 26 Eylül’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bazı önlemlerin alınmasına sebep oldu. Bu önlemler kapsamında, kart ve kredi borcu olan müşterilere 60 aya kadar yapılandırma imkanı tanınmıştı. Yapılandırma için 26 Eylül öncesi dönem borcunun asgari tutarının bile ödenmemiş olması gerekmekte. İhtiyaç kredileri için ise söz konusu tarihten önce borcunun 30 günden fazla gecikmesi gerekiyor. Bu şartları sağlayan kişiler, 1 yıl içinde bankalara müracaat edebilir. Kartta yapılandırma faizi yüzde 3.11 olarak belirlenirken, ihtiyaç kredilerinin faizi bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor.

YENİ FAİZ ORANLARI UYGULAMAYA GİRDİ

1 Kasım itibarıyla, BDDK, kredi kartı faizleri üzerine yeni düzenlemeler yaptı. Bankalar, müşterilerine bu değişiklikleri mesaj yoluyla bildirimde bulundu. Yeni düzenlemeye göre, azami akdi (alışveriş) faiz oranları, kredi kartı dönem sonu borcuna göre değişkenlik gösterecek. Asgari tutarı ödeyenler, kalan ve devreden borçları için daha az faiz maliyetine katlanırken, üç acil harcama limiti belirlenmiş oldu. Bu limitler; 25 bin lira altı, 25 bin-150 bin lira arası ve 150 bin lira üstü olarak ayrıştırıldı.

REFERANS ORANLARINA DAYALI YENİ DÜZENLEME

Eskiden tüm kartlar için aylık yüzde 4.25 akdi faiz ve yüzde 4.55 gecikme faizi uygulanıyordu. 1 Kasım itibarıyla, yeni faizler, 24 Ekim’de açıklanan referans oranına göre şekillenecek. Merkez Bankası, referans oranını yüzde 3.11 olarak duyurdu. Bugün itibarıyla; eğer dönem borcu 25 bin liranın altında ise azami akdi faiz oranı yüzde 3.50, gecikme faizi ise yüzde 3.80 olacak. Eğer dönem borcu 25 bin ila 150 bin lira arasında ise akdi faiz yüzde 4.25, gecikme faizi yüzde 4.55 olacak. 150 bin liranın üzerinde ise akdi faiz yüzde 4.75, gecikme faizi ise yüzde 5.05 olarak uygulanacak. Kurumsal kredi kartlarında borç ne olursa olsun yüzde 4.75 akdi faiz ve yüzde 5.05 gecikme faizi geçerli olacak. Kredi kartından ve kredili mevduat hesabından nakit çekiminde ise faizler değişmiyor; azami akdi faiz yine yüzde 5, gecikme faizi de yüzde 5.30 olarak kalacak.

FAİZ TANIMLARI VE ÖDEME DEĞİŞİKLİKLERİ

Kullanıcıların sık sık merak ettiği akdi faiz ve gecikme faizi arasındaki fark oluyor. Eğer dönem borcunun tamamı ödenmemişse mutlaka faiz tahakkuk edecek. Sadece asgari tutarı ödeyen tüketiciler, kalan dönem sonu borcu için akdi faize katlanacak. Bu durumda, borç durumu dönem borcuna göre yüzde 3.50 ila yüzde 4.75 arasında bir maliyet doğuracaktır. Asgarinin altında veya hiç ödeme yapılmadıysa, asgari tutara kadar olan kısım için gecikme faizi olarak da yüzde 3.80 ila yüzde 5.05 arasında bir oran uygulanacak.

ASGARİ ÖDEME TUTARLARI GÜNCELLENDİ

Asgari ödeme tutarları da değişiklik gösteriyor. Daha önce 25 bin liraya kadar kart limiti olanlar için dönem sonu borcunun yüzde 20’si, 25 bin lira üzerine çıkanlar için ise yüzde 40’ı kadar asgari ödeme yapılması gerekiyordu. Ancak şimdi bu sınır 50 bin liraya çıkarıldı. Dolayısıyla, 50 bin lira ve altındaki kart limitleri için dönem sonu borcunun yüzde 20’si, 50 bin lira üzerindeki limitler için ise yüzde 40’ı asgari ödenebilecek. Örnek olarak, 40 bin liralık bir limit ve 10 bin liralık dönem borcu olan bir kullanıcı, asgari ödeme tutarı olarak 2 bin lira ödeyecekken; limiti 100 bin lira olan bir tüketici için asgari tutar 4 bin lira olacak.

GECİKEN ÖDEMELER NELERE SEBEP OLUYOR?

Ödeme yapılmadığı takdirde, kart borcunun asgarisinin ödenmesi, o ayki borcun tamamının ödenmesi anlamına gelmez. Geri kalan miktara bir sonraki ay akdi faiz ekleniyor. Borç zamanla katlanarak büyüyor ve ödenemez hale geliyor. Eğer borcun asgarisi de ödenmezse daha büyük sorunlar ortaya çıkıyor: Kullanılabilir kredi limiti azalıyor, kredi riski notu düşüyor, bir yıl içinde 3 kez asgari ödeme yapılmadığında kredi kartı kullanımına kapatılıyor. Üst üste 3 kez asgari ödeme yapılmadığı durumdaysa kredi kartı tamamen kapatılıyor. Bu durumda, kapatılan kartın yeniden kullanıma açılması için dönem borcunun tamamen ödenmesi şartı aranıyor ve belirli bir süre sonra yasal takip süreci devreye girebiliyor.