Kredi Notu Artışını Teyit Eden Açıklama

BAKAN BOLAT’IN AÇIKLAMALARI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı açıklamada, “Ekonomi programımızın olumlu sonuçlar verdiğini ve makroekonomik göstergelerde gözlenen iyileşmeyi, ülkemizin kredi notunu peş peşe artıran uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da teyit etmektedirler.” dedi. Ayrıca, Bakan Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Hükümetimizin uyguladığı ekonomi programı kapsamında birçok makroekonomik göstergelerde sağlanan iyileşme süreci memnuniyetle devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

İYİLEŞMELER DEVAM EDİYOR

Para ve döviz piyasalarında sağlanan güçlü istikrarın yanı sıra, ekonomik büyüme, istihdam artışı, dış ticaret açığında azalma ve cari işlemler dengesinde iyileşme gibi birçok olumlu gelişme yaşandığını belirtti. Merkez Bankası rezervlerindeki güçlü artış, kredi derecelendirme kuruluşlarının ikişer defa not artırımı, CDS primlerinin hızla düşmesi ve yıllık enflasyon oranında son beş aydır sağlanan hızlı gerileme gibi unsurlar, makroekonomik göstergelerde kaydedilen ilerlemeyi destekliyor.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

Bu yıl Mayıs ayında yüzde 75,5 ile zirveye ulaşan yıllık TÜFE enflasyonu, Ekim ayında gerileyerek yüzde 48,58 seviyesine düştü. Bu, son 15 ayın en düşük seviyesini temsil ediyor ve enflasyon, iki aydır üst üste politika faiz oranının altında kalıyor. Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 48,58 artış gösterirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 1,29, yıllık yüzde 32,24 oranında yükseldi. Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı’nın uyguladığı dış ticaret politikası tedbirleriyle azalan dış ticaret açığının yanı sıra, ekonomik büyüme ve istihdam artışına katkı sağlandığını vurguladı.

PİYASA DENETİMLERİ VE DESTEKLEYİCİ ADIMLAR

Ticaret Bakanlığı, piyasa denetimleri ve sektörel düzenlemelerle dezenflasyon sürecine destek olmaktadır. Ekonomi programının olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çeken Bolat, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığımız programa katkı sağlayan Cumhurbaşkanı yardımcıma ve tüm bakanlarıma, ilgili kuruluşlara, ve fedakar halkımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.