Kremlin’den ABD’ye: Ateşkes İçin Acelemiz Yok

ABD VE UKRAYNA HEYETLERİNDEN ATEŞKES ÖNERİSİ

Amerika Birleşik Devletleri ile Ukrayna heyetlerinin Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki uzun saatler süren toplantısından, uluslararası alanda ses getiren 30 günlük ateşkes önerisi ortaya çıktı. Bu öneriye ilişkin ilk tepki Rusya tarafından Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’dan geldi. Peskov, Rusya’nın acele hareket etmeyeceğini ve ABD’den gelecek açıklamayı bekleyeceğini aktarırken, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık kaldığını belirtti.

ABD’DEN BİLGİ BEKLEDİKLERİNİ VURGULADI

Cidde’deki görüşmeler sonrasında ABD’nin öne sürdüğü 30 günlük acil ateşkes önerisine Rusya’nın yanıtı merak ediliyordu. Peskov bu konuda temkinli bir yanıt verdi ve “Biraz acele ediyorsunuz. Biz acele etmek istemiyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, bizi bu konuda bilgilendireceklerini söyledi. Yorum yapmadan önce ABD tarafını dinlememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Kremlin’in öneriyi değerlendirme sürecinde dikkatli bir tutum takınacağını gösteriyor. Peskov, yakın zamanda ABD ile bir görüşmenin planlandığını doğruladı fakat bu görüşmenin hangi yetkililerle gerçekleştirileceğine dair bilgi vermedi.

PUTİN VE TRUMP ARASINDA OLABİLİRLİK

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi olasılığına da değindi. Putin’in daha önce nadir toprak elementleri konusunda ABD ile iş birliği yapabileceğini açıkladığını hatırlatan Peskov, “Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkarsa çok hızlı organize edilebilir. Mevcut iletişim kanalları, bunu kısa sürede mümkün kılıyor” şeklinde konuştu. Ancak henüz somut bir görüşmenin başlamadığını ekledi: “Fırsatlar var, ama şu anda bir görüşme yürütülmüyor.”

KURSK’TA RUS ORDUSUNUN İLERLEYİŞİ

Peskov, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarına kısaca dikkat çekti. Son dönemdeki Rus ordusunun Kursk bölgesindeki hızlı ilerlemesini değerlendiren sözcü, “Ordumuzun ilettiği veriler, birliklerimizin Kursk’ta başarılı bir şekilde ilerlediğini ve militanların kontrolündeki bölgeleri kurtardığını gösteriyor. Süreç iyi ilerliyor” dedi. Bu açıklama, Rusya’nın sahadaki kazanımlarını ateşkes görüşmelerinde bir avantaj olarak kullanabileceği olasılığını akıllara getirdi.