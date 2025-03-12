Kremlin’in ABD’nin Ateşkes Önerisine Yanıtı

Ateşkes Önerisi ve Rusya’nın Tepkisi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Ukrayna yetkilileri, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleştirdikleri uzun toplantının sonunda 30 günlük bir ateşkes önerisi ortaya koydu. Bu öneri, uluslararası ortamda önemli bir yankı bulmaya devam ediyor. Rusya’nın bu öneriye olan ilk tepkisi, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’dan geldi. Peskov, Rusya’nın aceleci hareket etmeyeceğini ve ABD’den gelecek bilgilendirmeyi bekleyeceğini ifade etti, ayrıca iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık olduğunu vurguladı.

Peskov, “ABD’den bilgi bekliyoruz” diyerek, Cidde’deki görüşmelerin ardından ABD’nin sunduğu 30 günlük acil ateşkes önerisine yönelik Rusya’nın nasıl bir yaklaşım sergileyeceğine dair belirsizliği de ortaya koydu. Peskov, bu konuda temkinli bir yanıt vererek, “Biraz acele ediyorsunuz. Biz acele etmek istemiyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, bizi bu konuda bilgilendireceklerini söyledi. Yorum yapmadan önce ABD tarafını dinlememiz gerekiyor” dedi. Bu ifadeleri, Kremlin’in öneriyi değerlendirme sürecinde dikkatli bir tutum izleme niyetinde olduğunu gösteriyor.

Olası Görüşmeler ve İletişim Kanalları

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında muhtemel bir telefon görüşmesi olasılığına da değindi. Putin’in daha önce nadir toprak elementleri konusunda ABD ile iş birliğine açık olduğunu hatırlatan Peskov, “Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkarsa çok hızlı organize edilebilir. Mevcut iletişim kanalları, bunu kısa sürede mümkün kılıyor” diye belirtti. Ancak, bu konuda somut bir istişarenin başlamadığını da ekledi: “Fırsatlar var, ama şu anda bir görüşme yürütülmüyor.”

Rus Ordusunun İlerlemesi ve Ateşkes Görüşmeleri

Peskov, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri faaliyetlerine de kısaca değindi. Özellikle son zamanlarda Kursk bölgesinde hızlanan Rus ordusunun ilerleyişine ilişkin verdiği bilgiler dikkat çekti. Peskov, “Ordumuzun ilettiği veriler, birliklerimizin Kursk’ta başarılı bir şekilde ilerlediğini ve militanların kontrolündeki bölgeleri kurtardığını gösteriyor. Süreç iyi ilerliyor” şeklinde konuştu. Bu açıklama, Rusya’nın sahadaki askeri kazanımlarını ateşkes görüşmelerinde bir koz olarak kullanma ihtimalini gündeme getiriyor.

Moskova’nın Gelecek Stratejisi

Rusya’nın bu süreçteki stratejisi, uluslararası müzakerelerde ne yönde ilerleyeceği hususunda büyük öneme sahip. 30 günlük ateşkes önerisinin nasıl bir sonuç doğuracağı ve Rusya’nın bu öneriye yanıt vermesi, uluslararası ilişkiler açısından son derece kritik bir nokta oluşturuyor.