Kremlin: Müzakereciler İstanbul’a Geliyor, 2 Haziran’da

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN UKRAYNA ZİYARETİ DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna’ya yaptığı ziyaret sürerken, Rusya’nın Türkiye’de gerçekleştirilmek istenen Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında Kremlin’den bir açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili “Putin, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmelere hazır. Ancak öncelikle heyetlerarası doğrudan müzakerelerde bir sonuca ulaşılması gerekiyor” diye belirtti.

PUTİN-ZELENSKİ ZİRVESİ DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Peskov, “Rus heyeti İstanbul’a gidiyor ve 2 Haziran’da Kiev ile yeni bir müzakere turu için hazır olacak” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Ukrayna görüşmeleri sonuç verirse, Putin-Zelenski zirvesini değerlendiriz” dedi. 16 Mayıs’ta İstanbul’da yapılan daha önceki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin öncesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Putin’i İstanbul’da bekleyeceğini duyurmuştu. Görüşmelerden bir gün önce Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Zelenski, Putin’in Türkiye’ye gelmemesi üzerine İstanbul’a bir heyet gönderme kararı almıştı.

ATEŞKES ŞARTLARI GÖRÜŞÜLECEK

Bugün Kremlin’den yapılan başka bir açıklamada, İstanbul’da ateşkes şartlarının görüşüleceği belirtildi. Açıklamada, Rusya ve Ukrayna’nın memorandum tasarılarının inceleneceği, detayların ise kamuoyuna açıklanmayacağı aktarıldı.