RUSYA’NIN SİGORTA GÖRÜŞÜ

Rusya, Suriye’nin bir bütünlük içinde ve istikrarlı bir ülke olması gerektiğini vurguluyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye’deki istikrarsızlığın tüm Ortadoğu üzerindeki etkilerini hatırlatarak, Moskova’nın “müreffeh, kalkınan ve dost bir Suriye” görmek istediğini ifade ediyor. Bu açıklama, bölgedeki gelişmelerin küresel düzeyde yaratabileceği sonuçlara dikkat çekiyor.

İSTİKRARSIZLIK TEHDİTİ

Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısında Suriye’nin durumu hakkında Rusya’nın tavrını net bir şekilde ortaya koydu. “Burası patlamaya çok hazır bir bölge. Bir ülkenin istikrarsızlığı veya dağılması, tüm bölgede feci sonuçlar doğurabilir” ifadesini kullanan Peskov, Ortadoğu’nun hassas dengesine dikkat çekiyor. Suriye’nin istikrarının sadece kendi güvenliği açısından değil, bölge güvenliği açısından da kritik olduğu belirtiliyor. Bu yüzden Rusya güçlü bir vizyon ortaya koyduğunu belirtiyor.

DESTEĞE DAİR BEKLENTİLER

Peskov, Rusya’nın Suriye’ye yönelik beklentilerini şu şekilde ifade ediyor: “Birlik olmuş, müreffeh, kalkınan, öngörülebilir ve dost bir Suriye görmek istiyoruz.” Bu ifade, Moskova’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumasını ve Rusya ile dostane ilişkiler geliştirmesini istediğini gösteriyor. Kremlin’in bu açıklaması, Suriye’de geçici hükümetin kurulması ve SDG’nin entegrasyon anlaşmaları gibi son gelişmelerden sonra geldi.

RUSYA’NIN SURİYE POLİTİKASI

Rusya, uzun süre Suriye’de Beşar Esad rejiminin en önemli müttefiklerinden biri olarak ön planda duruyor. Ancak son dönemde Şam’daki rejim değişikliği ve Ahmed Şara liderliğindeki geçici hükümetin ortaya çıkması Moskova’nın bu politikalarını yeninden gözden geçirmesine neden olabilir. Peskov’un “birlik olmuş ve dost bir Suriye” sözleri, Rusya’nın bölgedeki etkisini koruma ve yerel istikrarsızlığın yayılmasını önleme çabalarını yansıtıyor.

ORTADOĞU’DAKİ DENGELER

Kremlin’in bu açıklaması, Suriye’deki istikrarsızlığın Irak, Lübnan ve çevresindeki diğer ülkelere sıçrama riskini artırdığı bir süreçte yapıldı. Rusya, Ortadoğu’da istikrarı sağlamak amacıyla diplomatik ve askeri adımlar atarken, Peskov’un ifadeleri Moskova’nın Suriye’nin geleceğinde etkin bir rol oynamaya kesin olarak kararlı olduğunu gösteriyor.