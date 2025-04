Kremlin, Zelenski’nin Teklifine Cevap Verdi

DÜZENLEMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair düşüncelerini paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, sivil altyapıya yönelik karşılıklı saldırıları durdurma çağrısı üzerine yorum yapan Peskov, Rusya’nın bu teklifi değerlendirme konusunda istekli olduğunu belirtti. Peskov, bu durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmek için hazır olduğu karmaşık bir mesele olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki potansiyel görüşmelere dair somut bir planın mevcut olmadığını ifade etti.

PUTİN’İN AÇIKLAMALARINDAKİ NÜANSLAR

Zelenski, 21 Nisan’da yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın sivil tesislere yönelik saldırıların sonlandırılması için her türlü müzakereye açık olduğunu dile getirdi. Zelenski, “Ukrayna, en azından sivil hedefleri vurmama teklifine bağlı kalıyor. Moskova’dan net bir yanıt bekliyoruz. Bu konuyu nasıl gerçekleştirebileceğimiz üzerine her türlü görüşmeyi yapmaya hazırız” şeklinde açıklama yaptı. Peskov, Kremlin’in bu konuya verdiği cevabı ise Putin’in Paskalya dolayısıyla ilan ettiği 30 günlük ateşkes deneyimini göz önünde bulundurarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu ateşkes süresince her iki tarafın da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladığını hatırlattı.

GÖRÜŞMELERİN İLERLEMESİ İÇİN GEREKEN ADIMLAR

Peskov, Devlet Başkanı Putin’in gazetecilere yaptığı açıklamalarda, sivil altyapı tesislerinin askeri hedef olup olamayacağını ayırt etmek gerektiğini detaylandırdığını söyledi. Putin, “düşman” askerlerinin ve askeri yetkililerin bir sivil tesis içinde bulunması durumunda, o tesisi askeri hedef haline getirebileceği ifadesini kullandı. Peskov, Ukrayna’nın kendileriyle müzakere yapmak istiyorsa, “bu tür görüşmelerin önündeki yasal engelleri kaldırması gerektiğini” belirtti.