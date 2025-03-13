Kripto Para Borsalarına Yeni Düzenlemeler Geldi

KRİPTO PARA BORSALARINI DÜZENLEYEN YENİ TEDBİRLER

Türkiye’de kripto para piyasasını düzenleyen iki önemli tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-35/B.1)” ve “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ (III-35/B.2)” ile kripto para borsalarının faaliyetleri sıkı kurallara bağlandı. Yatırımcıların korunması ve piyasa güvenliğinin artırılması hedeflenirken, kaldıraçlı işlemlerin yasaklanması gibi radikal kararlar dikkat çekiyor. İşte yeni düzenlemelerin öne çıkan detayları…

KRİPTO PARA BORSALARINA LİSANS VE SERMAYE ŞARTI

Yeni düzenlemelerle birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsaları için lisans zorunluluğu getirildi. Ayrıca, platformların faaliyetlerine devam edebilmeleri için 150 milyon TL’lik sermaye yeterliliği şartı aranacak. Kripto para saklama hizmeti sunan kuruluşlar için ise bu rakam 500 milyon TL olarak belirlendi. Borsalar, artık her kripto varlığı özgürce listeleyemeyecek; bunun için bir komite kurulacak ve yalnızca belirli kriterleri karşılayan varlıklar listelenebilecek.

GELİŞMELER VE KALDIRAÇLI İŞLEMLER

Kripto para piyasasında riskli bulunan kaldıraçlı işlemler, Türkiye’de tamamen yasaklandı. Bu karar, yatırımcıların yüksek riskli işlemler nedeniyle zarar görmesini önlemeyi amaçlıyor. Ayrıca, fiyat manipülasyonunu engellemek için borsalara ek sorumluluklar yüklendi. Düzenlemeler, piyasa istikrarını koruma hedefiyle dikkat çekiyor.

(SOĞUK CÜZDAN VE SAKLAMA ZORUNLULUĞU

Yatırımcıların varlıklarının güvenliği için önemli adımlar atıldı. Borsalar, müşterilere ait kripto varlıkların yüzde 95’ini saklama kuruluşlarına aktarmak zorunda olacak. Ayrıca, bu varlıkların soğuk cüzdanlarda saklanması şartı getirildi. Bu önlemler, siber saldırılara karşı koruma sağlamayı ve müşteri güvenini artırmayı hedefliyor.

TRANSFER VE KİMLİK DOĞRULAMA KURALLARI

Yeni düzenlemeler, kripto para transferlerinde de değişiklikler getiriyor. 1 milyon TL’nin altındaki transferler için herhangi bir kısıtlama bulunmazken, bu tutarın üzerindeki transferler için onay gerekecek. Ayrıca, tüm transfer işlemlerinde çift faktörlü kimlik doğrulama prosedürü zorunlu hale getirildi. Bu adımlar, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçların önüne geçmeyi amaçlıyor.

REKLAMLAR VE DENETİM SPK’YA EMANET

Kripto para borsalarının Türkiye’deki reklam faaliyetleri, artık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenecek. Borsalar, müşterilere kripto varlıkların riskli olduğunu açıkça bildirmekle yükümlü olacak. Ayrıca, her yıl en az bir kez denetime tabi tutulacak ve bu denetim raporları SPK’ya sunulacak. Firmaların sermaye yeterliliğine sahip olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilecek; yeterliliği karşılamayanların faaliyetleri kısıtlanabilecek ya da tamamen durdurulabilecek.

YATIRIMCILAR VE BORSALAR İÇİN YENİ DÖNEM

Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenlemeler, Türkiye’de kripto para piyasasında köklü değişiklikler yaratacak. Yatırımcıların korunması ve piyasa güvenilirliğinin artırılması hedeflenirken, borsaların daha şeffaf ve düzenli bir şekilde faaliyet göstermesi sağlanacak. Ancak, kaldıraçlı işlemlerin yasaklanması ve yüksek sermaye şartı gibi kararlar, bazı piyasa aktörleri tarafından eleştirilebilir.

Kripto para dünyasında yeni bir sayfa açan bu düzenlemelerin, uzun vadede piyasaya nasıl bir etki yapacağı ise zamanla netleşecek. Yatırımcılar ve borsalar, yeni kurallara uyum sağlamak için çalışmalara başladı bile.