Kripto Para Dünyasında Haftalık Gelişmeler

KRİPTO PİYASALARINDA HAFTALIK DEĞERLENDİRME

Bybit TR Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, kripto piyasasındaki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Akçın, “Kripto ekosisteminin küresel çapta hızla geliştiği bu dönemde, ABD’deki vergi düzenlemeleri ve Ripple’ın genişleme hamleleri gibi stratejik adımların sektöre etkisi dikkat çekici. Özellikle, ABD merkezli projelere sağlanan vergi avantajı, küresel piyasalarda sermaye akışını yeniden şekillendirebilir. Öte yandan, Polonya’nın kripto ATM merkezi olarak yükselmesi ve ABD’de Arizona gibi eyaletlerin Bitcoin yatırımlarına yönelmesi, kripto benimsenmesinin yalnızca şirketler değil, devletler nezdinde de hızlandığını gösteriyor. Düzenleyici gelişmelerin yanında, Grayscale’in yeni Bitcoin madencilik ETF’si gibi piyasa dinamiklerini değiştiren haberler, yatırımcı ilgisini artırıyor. Küresel çapta kriptoya olan ilginin arttığı bu süreçte, dengeli ve inovasyona açık politikalar benimseyen ülkeler, uzun vadede kazanan taraf olacak gibi görünüyor.”

PİYASA GÖRÜNÜMÜ

Geride bıraktığımız hafta kripto para piyasası dalgalı bir seyir izledi. Hafta başında 3 trilyon 659 milyar dolar seviyesinde olan küresel kripto piyasa değeri, hafta ortasında 3 trilyon 708 milyar dolara yükselse de yeni haftaya 3 trilyon 361 milyar dolar gibi düşük bir seviyeden başladı. Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi kararı, finans piyasalarında büyük dalgalanmalara yol açtı. Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25, Çin’den gelen ürünlere ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getiren bu karar, kripto paraların sert düşüş yaşamasına neden oldu.

BİTCOİN’DEKİ HAREKETLER

Geçtiğimiz hafta volatil bir görünüm sergileyen Bitcoin (BTC), haftalık verilere göre yüzde 6,2 değer kaybederek bugün itibariyle 94 bin 168 dolardan işlem görüyor. Lider altcoin Ethereum (ETH) yüzde 19,6 düşüşle 2 bin 514 dolara gerilerken, XRP yüzde 21,1 düşüş göstererek 2,32 dolara, Solana (SOL) ise yüzde 15,4 düşüşle 197,44 dolara geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, ABD merkezli kripto projelerinin sıfır sermaye kazancı vergisi politikasından faydalanacağını doğruladı. The Street’in haberine göre, XRP ve HBAR gibi projeler bu kapsamda değerlendirilecek. Bu durum, yatırımcı ilgisini yerel projelere kaydırabilecek bir vergi ayrımını beraberinde getirebilir. Ayrıca, Senatör Ted Cruz, merkeziyetsiz finans (DeFi) brokerlarının ayrıntılı vergi formları (Form 1099) doldurmasını zorunlu kılan yeni bir IRS kuralına karşı çıkmayı planlıyor. Cruz, bu düzenlemenin DeFi ekosistemini haksız yere hedef aldığını, inovasyonu engellediğini ve kullanıcı gizliliğini tehlikeye attığını savunuyor.

BREZİLYA’DA BİYOMETRİK VERİ YASAKLANDI

Brezilya Ulusal Veri Koruma Kurumu (ANPD), Tools for Humanity’nin (TFH) World ID projesi kapsamında biyometrik veri toplamak için kripto veya finansal teşvikler sunmasını yasakladı. Yetkililer, yapılan basın açıklamasında, bu yasak kararının 25 Ocak itibariyle yürürlüğe gireceğini belirtti. Şirket, Brezilya yasalarına uyum sağladığını vurgulayarak, ANPD ile iş birliği yapmaya devam ettiğini ifade etti.

JUPITER EXCHANGE’DEN YENİ GELİŞMELER

Jupiter Exchange’in kurucusu “Meow”, 3 milyar dolarlık JUP token yakımı gerçekleştireceğini ve platformun ücret gelirlerinin yüzde 50’sinin JUP token geri alımında kullanılacağını duyurdu. Bu karar sonucunda toplam JUP arzı 10 milyardan 7 milyara düşecek. Geri alınan token’lar, Meow’un “uzun vadeli kum havuzu” adı verilen özel bir cüzdanda tutulacak.

RIPPLE’DAN ABD GENİŞLEMESİ

Ripple, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki stratejik genişlemesini desteklemek amacıyla New York ve Teksas’ta Para Transferi Lisansları (MTLs) aldı. Bu lisanslarla birlikte Ripple Payments müşterileri, ABD’de lisanslı bir sınır ötesi ödeme çözümüne erişim imkanı elde edecek. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin ABD’ye yönelik artan odaklanmasına dikkat çekerek 2024 yılında iç pazarda işe alımları iki katına çıkarmayı planladıklarını belirtti.

POLONYA KRİPTO ATM MERKEZİ OLARAK GÜÇLENİYOR

Polonya, El Salvador’u geride bırakarak dünyanın en büyük beşinci kripto ATM merkezi haline geldi. Ülke, 27 Ocak’ta 10 yeni Bitcoin ATM’si ekleyerek toplamda 219 aktif cihaz sayısına ulaştı. Bu artış, Polonya’nın son dönemdeki kurulum hamlelerinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

TON BLOCKCHAIN YENİ YOL HARİTASINI DUYURDU

TON Blockchain, 2025’in ilk yarısına yönelik yol haritasını duyurdu. Yeni Layer2 ödeme ağı, anlık ödemeler, düşük işlem ücretleri ve mikro komisyonları önceliklendiriyor. Ayrıca, “TON Teleport” adı verilen çözüm, Bitcoin’in TON ekosistemine entegre olmasını sağlayacak. Tantra gibi platformlarla birlikte çalışarak blok zincirler arası birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi hedefleniyor.