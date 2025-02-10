Kripto Para Piyasasında Hareketli Gelişmeler Yaşandı

GEÇEN HAFTA KRİPTO PİYASASINDA YAŞANANLAR

Bybit TR tarafından yayımlanan “Geçen Hafta Neler Oldu?” bülteninde, kripto piyasasında geçen hafta yaşanan önemli olaylar ve detaylar yer alıyor. Bybit TR Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, “Geride bıraktığımız hafta kripto para piyasasında oldukça hareketli gelişmeler yaşandı. DEX pazarında Raydium’un liderliğe yükselmesi, World Liberty Financial’ın büyük ölçekli transferleri ve El Salvador’un Bitcoin rezervlerini artırmaya devam etmesi, piyasanın dinamik yapısını gözler önüne seriyor. Öte yandan, Travala ve Trivago gibi sektör devlerinin kripto ile seyahat konusunda stratejik ortaklığa gitmesi, kripto ekosisteminin geleneksel endüstrilere entegrasyonunun hızlandığını gösteriyor” şeklinde değerlendirme yaptı. Ayrıca ETF gündeminde, Cboe’nun Etheruem ETF opsiyonları için SEC onayı talep etmesi ve XRP ETF’sine yönelik başvuruların artması dikkat çekti. Yatırımcıları yakından ilgilendiren regülasyon haberlerinde ise, Hindistan’ın kripto gelirlerine yönelik sert vergi düzenlemeleri ile ABD’deki düzenleyici kurumların yetki değişiklikleri öne çıktı.

PİYASA GÖRÜNÜMÜ VE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Geçtiğimiz hafta kripto para piyasası dalgalı bir seyir izledi. Hafta başında 3 trilyon 361 milyar dolar seviyesinde olan küresel kripto piyasa değeri, kapanışta 3 trilyon 255 milyar dolara geriledi. Yeni haftaya ise 3 trilyon 274 milyar dolar seviyesinden başladı. Volatil bir görünüm sergileyen Bitcoin (BTC) son 24 saatte yüzde 0,1 değer kazanarak 96 bin 985 dolardan işlem görmeye başladı. Ethereum (ETH) yüzde 0,8 düşüşle 2 bin 633 dolara, XRP yüzde 2,7 düşüşle 2,40 dolara, Solana (SOL) ise yüzde 1,3 düşüşle 202,29 dolara geriledi.

DEX PİYASASINDA RAYDIUM’UN BAŞARISI

Raydium, Ocak ayında DEX pazarında yüzde 27,1’lik pazar payına ulaşarak lider konuma oturdu. Bu oran, Aralık ayında yüzde 18,8 olarak kaydedilmişti. ETH tabanlı DEX lideri Uniswap ise pazar payında düşüş yaşadı; Aralık ayında yüzde 34,5 olan payı, Ocak ayında yüzde 22’ye geriledi. Raydium’un başarısında, Official Trump (TRUMP) gibi memecoin’lerin artan ticareti önemli bir rol oynuyor. PancakeSwap pazarın yüzde 17’sini elinde tutarken, Solana ekosistemindeki diğer borsalar Orca ve Meteora sırasıyla dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı.

MICROSTRATEGY’DEN BİTCOİN ALIMLARINA ARA

MicroStrategy, üç aydır devam eden haftalık Bitcoin alımlarına ilk kez ara verdi. Şirketin kurucusu Michael Saylor, geçen hafta herhangi bir Bitcoin satın almadıklarını ve hisse senedi satış programı kapsamında A Sınıfı adi hisselerini de satmadıklarını duyurdu. Spekülasyonlara yol açan bu karar, yatırımcılar arasında çeşitli tartışmalara neden oldu. Şirketin 2 Şubat 2025 itibariyle toplam 471 bin 107 BTC’ye sahip olduğu belirtildi.

HİNDİSTAN’DA KRİPTO GELİRLERİ İÇİN SERT VERGİ DÜZENLEMESİ

Hindistan hükümeti, beyan edilmeyen kripto kazançlarına yönelik yüzde 70’e varan ceza uygulanacağını duyurdu. Bu düzenleme, Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle yürürlüğe girdi. Kripto işlemlerinin bildirilmesi zorunlu hale geldi; bu durum, kripto borsaları ve finansal kuruluşların Gelir Vergisi Kanunu’na uygun ayrıntılı raporlar sunmasını zorunlu kılıyor.

ABD’DE SEC’DE DEĞİŞİKLİKLER

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), siyasi atama ile göreve gelen liderlikten onay almak zorunda kalacak. Bu değişiklik, Gary Gensler’in istifasının ardından, yeni lider Mark Uyeda tarafından yürürlüğe sokuldu. Bu durum, yaptırım süreçlerini yavaşlatabilir ve haksız soruşturmalardan koruma amacı güdülebilir.

WORLD LIBERTY FINANCIAL Büyük BİR KRİPTO TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

World Liberty Financial, Ethereum (ETH) ve Wrapped Bitcoin (WBTC) dahil olmak üzere 350 milyon dolardan fazla değerinde kripto para transferi gerçekleştirdi. Şirket, bu işlemin hazine yönetimi kapsamında rutin olduğunu belirtirken, transferlerin büyük bir kısmı Ethereum ve WBTC’den oluştu.

EL SALVADOR, BİTCOİN REZERVİNİ GENİŞLETİYOR

El Salvador, son 24 saatte 12 Bitcoin alarak toplamda 6,068 BTC’ye ulaştı. Bu alımlar, uluslararası gelişmelere rağmen devam ediyor. El Salvador’un Bitcoin rezervleri güncel piyasa değeriyle 554 milyon doları aşmış durumda.

SEMPLER’DEN BİTCOİN ALIMLARI

Sağlık teknolojisi firması Semler, son birkaç hafta içinde 872 Bitcoin satın aldığını duyurdu. Şirket, yatırımın değerini yaklaşık 313 milyon dolar seviyesine çıkardı.

JPMORGAN’DAN XRP ETF ÖNGÖRÜSÜ

JPMorgan, XRP ETF’lerinin ilk yıl içinde 4 ila 8 milyar dolar arasında net yeni varlık girişi sağlayabileceğine dair öngörülerde bulundu. Bu durum, kripto ETF yarışındaki rekabetin artmasına yol açabilir.

TRAVALA VE TRIVAGO STRATEJİK ORTAKLIK KURDU

Web3 tabanlı seyahat platformu Travala, Trivago ile ortaklık kurarak seyahat edenler için kripto para ile ödeme erişimini artırmayı hedefliyor.

BLACKROCK’DAN YENİ BİR HAMLE

BlackRock, İsviçre’de bir Bitcoin borsa yatırım ürünü (ETP) sunmaya hazırlanıyor. Bu adım, şirketin Kuzey Amerika dışındaki ilk Bitcoin ürünü olacak ve Avrupa’daki yatırım araçlarının yaygınlaşmasına katkıda bulunabilir.

SEC’DEN GRAYSCALE’İN ETF BAŞVURUSUNA YANIT

SEC, Grayscale’in Solana ve Litecoin ETF başvurularını değerlendirmeye aldı. Bu durum, sektördeki diğer başvurular için de bir emsal olabilir ve sürecin nasıl ilerleyeceği merakla izleniyor.

Soneium, MÜZİK NFT KOLEKSİYONUNU PİYASAYA SÜRDÜ

Soneium, müzik alanında NFT koleksiyonu piyasaya sürdü. Bu koleksiyon, çeşitli parçaları içeriyor ve satışa sunulmuş durumda.

Kripto ekosistemine dair gelişmeler, hem kurumsal hem de regülatif anlamda bir hayli yoğun geçiyor. Yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin ilgisi, devam eden bu gelişmeler ışığında artış göstermeye devam ediyor.