Kripto Varlık Yasa Tasarısı Kuzey Carolina’da Tanıtıldı

GÜNCEL KRİPTO PARA FİYATLARI VE PİYASA VERİLERİ

Bitcoin, şu anda 98.323 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum ise 2.715 dolarla dikkat çekiyor. Kripto para sektöründe toplam piyasa değeri 3,11 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin’in piyasa değeri 1,94 trilyon dolar, Ethereum’un piyasa değeri ise 327 milyar dolar olarak kaydedildi. Dün kaydedilen çıkışlar incelendiğinde, spot Bitcoin ETF’leri 186,3 milyon dolar değerinde bir çıkış yaparken, spot Ether ETF’lerinde ise bu rakam 22,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. CoinTR Araştırma Departmanı tarafından yayımlanan bültende kripto para dünyasındaki önemli gelişmelere yer veriliyor.

STRATEGY VE MICROSTRATEGY’İN YENİ ALIMLARI

MicroStrategy’dan yeniden markalaşan Strategy, 742 milyon dolarlık yeni alımla toplam varlık miktarını 478.740 BTC’ye çıkardı. Şirket, 7.633 BTC daha satın alarak toplam miktarını artırdı. Bu son alım, ortalama 97.255 dolardan 742,4 milyon dolar karşılığında yapıldı. Strategy’nin Bitcoin yatırımları, ortalama 65.033 dolarlık maliyetle 31,1 milyar dolara ulaştı ve bu şirket, Bitcoin’in toplam arzının %2,2’sini elinde bulunduruyor. Şirketin genişlemesi, 742,4 milyon dolarlık Bitcoin alımını finanse etmek amacıyla hisse senedi satışlarının artırılmasıyla mümkün hale geldi. Strategy, “21/21 planı” altında toplam 42 milyar dolarlık bir sermaye artışı hedefliyor. Ancak, şirket 2024’ün dördüncü çeyreğinde 670,8 milyon dolarlık net zarar açıkladı. Aynı zamanda, operasyonel giderleri %693 artarak 1,1 milyar dolara ulaştı. Ocak 2025’te yürürlüğe girecek olan FASB’nin yeni muhasebe standartları, şirkete 12,75 milyar dolarlık bir değer artışı kazandıracak fakat vergi düzenlemeleri ve piyasa değerleme primine dair belirsizlikler devam ediyor.

KUZey CAROLİNA’DAN YENİ YASA TASARISI

Kuzey Carolina Temsilciler Meclisi Başkanı, eyaletin Bitcoin ETP’lerine yatırım yapmayı öngören yeni bir yasa tasarısını sundu. Bu tasarı, eyaletin kamu fonlarının “nitelikli” dijital varlıklara yatırım yapmasına izin veren düzenlemeleri kapsıyor. “NC Dijital Varlık Yatırımları Yasası” (HB 92) adıyla sunulan bu tasarı, eyalet hazinesinin yatırım portföyüne dijital varlıkları dahil etmesini sağlıyor. Ancak, sadece borsada işlem gören ve son 12 ayda en az 750 milyar dolar piyasa değerine ulaşan dijital varlıklar yatırım için uygun olacak. Bu kriterleri karşılayan tek varlık şu an için Bitcoin. Ayrıca, devlet fonlarının yatırımları, toplam bakiyenin %10’unu geçemeyecek. Hall, bu düzenlemenin, Kuzey Carolina’nın teknoloji ve inovasyon alanında lider bir konuma erişmesini sağlayacağını ifade ediyor. Tasarının destekçileri, enflasyon ve doların değer kaybı gibi sebeplerle kripto yatırımlarına ilgi duyuyor.

ETFLERİN ONAYLAMA İHTİMALLERİ ARTADI

XRP, Solana, Dogecoin ve Litecoin tabanlı ETF’lerin onaylanma olasılığı yüksek olarak değerlendiriliyor. Bloomberg ETF analistleri James Seyffart ve Eric Balchunas, bu fonların onay alma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu ifade ediyor. Özellikle, Canary Capital ve Grayscale tarafından başvurusu yapılmış olan Litecoin ETF’lerinin onay alma olasılığı %90 ile en yüksek düzeyde. Dogecoin ETF’leri için bu rakam %75, Solana için %70, XRP için ise %65 civarında değerlendiriliyor. Donald Trump’ın başkanlık döneminde hükümetin kripto dostu politikalar izlemeye başlaması, yeni kripto ETF’lerinin onay alma ihtimalini artırdı. Ocak ayında SEC, Hester Peirce liderliğinde yeni bir kripto görev gücü oluşturdu ve bu adımın, dijital varlıkların düzenlenmesi için daha net bir çerçeve oluşturması bekleniyor. Ancak, analistler Ripple-SEC davası sonuçlanmadan XRP ETF’inin onay almasının zor olduğunu ifade ediyor.