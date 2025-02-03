Kritik Atama Kararları Yayınlandı

YENİ ATAMALAR YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevine Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş getirildi. Bu atama ile birlikte AFAD Başkanlığına Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı.

VALİLİK VE GÖÇ İDARESİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Mersin Valiliğine ise Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros atandı. Ayrıca Göç İdaresi Başkanlığına, mevcut Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök göreve getirildi. Bu atamalar, ilgili kurumların yönetiminde önemli değişiklikler yaratıyor ve yeni dönem için heyecan veriyor.