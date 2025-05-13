Kritik Barış Müzakereleri İstanbul’da Başlayacak

RUBIO’NUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışçıl bir çözüm bulma ve ateşkese giden yolda ilerleme kaydetmek için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Rubio, Avrupa’daki üst düzey yetkililerle yaptığı telefon görüşmeleri aracılığıyla 15 Mayıs’ta İstanbul’da başlayacak barış müzakerelerine zemin hazırlamayı hedefliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmelerin Ukrayna’da kalıcı barış için kritik adımları içerdiğini belirtiyor.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ VE YAPILAN SÖYLEMLER

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmeleri yaptı. Bu görüşmelerde, Ukrayna’da ateşkese yönelik adımlar ve kalıcı bir barış süreci için atılabilecek stratejiler masaya yatırıldı. Bakanlık, liderlerin bu süreçte koordinasyonun önemi üzerinde durduğunu ifade etti.

PUTİN’DEN İSTANBUL TEKLİFİ VE TRUMP’IN GÖRÜŞÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış müzakerelerinin 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlatılmasını önerdi. Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan görüşmeler için bir platform sağlanmasını isteyeceğini de belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’daki görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkacağına inandığını dile getirerek, “O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu’da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim” diyerek İstanbul zirvesine katılma ihtimalini açık bıraktı.

BARİŞ SÜRECİNDEKİ GELİŞMELER

Rubio’nun Avrupa’daki liderlerle yaptığı görüşmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış çabalarının hızlandığı bir döneme denk geliyor. Daha önce Paris ve Londra’da yapılan görüşmelerde, ABD’nin önerdiği ateşkes çerçevesi tartışılmış, ancak taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamamıştı. İstanbul’da yapılacak müzakereler, hem Ukrayna’nın hem de Rusya’nın somut öneriler sunması gereken bir dönem için kritik öneme sahip. Rubio’nun, Avrupa’daki müttefikleri sürece daha fazla destek vermeye çağırdığı biliniyor.